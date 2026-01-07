世界最大規模のテクノロジーの見本市「CES」がきょうからアメリカ・ラスベガスで始まりました。福祉や医療の現場でもAIが目覚ましい進歩をもたらしています。世界の4500を超える企業が出展するCES。主役は、やはりAIです。ルーマニアのスタートアップ企業が開発したのは、視覚障がい者の歩行を支援するヘッドセット。記者「今、わたし、このように目隠しをしていますが、このデバイスのおかげで障害物、人を避けて通ることができま