暁星国際―柳ケ浦後半、自身2点目のゴールを決めガッツポーズする柳ケ浦・田淵＝三木総合防災公園陸上競技場サッカーの全日本高校女子選手権第5日は7日、兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場で準決勝が行われ、前回準優勝の神村学園（鹿児島）と、初優勝を狙う柳ケ浦（大分）が、11日の決勝（神戸ユニバー記念競技場）に勝ち上がった。過去3度優勝の神村学園は鹿島学園（茨城）に3―0で快勝。原口の2ゴールなど前半に3得点し