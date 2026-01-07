【アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー】 1月8日 配信予定 価格：838円（Nintendo Switch版） プレイ人数：1～4人 【アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー】 1月8日 配信予定 価格：1,100円（Xbox Series X|S版） プレイ人数