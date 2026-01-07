今年の干支は「午」。午年に本塁打王を獲得したことのあるパ・リーグの選手を見ると、西武の選手が続いている。1990年にデストラーデが42本のアーチを描き本塁打王に輝くと、2002年には当時日本記録となるシーズン55本塁打を放ちカブレラが本塁打王のタイトルを獲得。さらに2014年もメヒアと中村剛也が34本塁打を放ち本塁打王に。午年のシーズンは、3度連続で西武の選手が本塁打を獲得している。山賊打線と他球団から恐れら