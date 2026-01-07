いびき無呼吸改善協会は、全国の男女300名を対象に「寝不足と日常行動リスク」に関する調査を実施した。本調査は、2025年12月8日から17日にかけて、インターネット調査により行われたもの。調査の結果、過去1年以内に寝不足が原因で「ヒヤリ」と感じた経験がある人は約82%にのぼった。寝不足が日常生活の安全性に影響を及ぼしている実態が明らかになっている。ヒヤリが起きた場面として最も多かったのは「仕事中」で24.0%、「車の