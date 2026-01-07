【モデルプレス＝2026/01/07】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が1月6日、自身のInstagramを更新。愛車のメンテナンスの様子を公開し、注目を集めている。【写真】紅白出演イケメンアイドル「神くんのガレージ？」愛車メンテナンス中の様子◆神宮寺勇太、愛車を公開神宮寺は「1000km慣らし完了」とつづり、バイクのメンテナンス中の写真を投稿。同バイクはフリスコスタイルでカスタムされた神宮寺こだわりの愛車ハーレーダビ