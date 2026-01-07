【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の中沢元紀、石川恋が7日、BS-TBSドラマ「ゲームチェンジ」（8日スタート／毎週木曜よる11時〜11時30分／全10話）記者発表に出席。初共演での印象を語った。【写真】25歳朝ドラ俳優「知的さ感じる」達筆披露◆中沢元紀主演「ゲームチェンジ」本作は、人生の岐路に立つ若者3人がそれぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメデ