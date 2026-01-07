プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2026年1月5日にユーチューブを更新し、大リーグのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）のポジションについて、「レフトが最適」との見解を示した。予想は5〜6年長期で1億ドル超→実際は4年で6000万ドル ブルージェイズは5日、巨人からポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した岡本を獲得したことを発表した。 米メディアによると、契約