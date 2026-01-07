県内は７日朝、厳しい寒さとなり、最低気温は9つの観測地点で今シーズン最も低くなりました。諏訪湖の湖面には薄氷が確認でき、御神渡りの関係者が今後に期待を膨らませています。手で割れるほど薄いものの、しっかりと氷が確認できた7日朝の諏訪湖。諏訪の最低気温は「氷点下7.4度」と今シーズン最も低くなり、岸から2～3メートルの湖面が薄く凍っていました。御神渡りの観察開始から3日目にして初めて「