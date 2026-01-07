1月7日、静岡県庁前には威勢の良い掛け声が響き渡りました。鈴木知事をはじめ多くの職員を前に披露されたのは、江戸時代から続くとされる重い木材などを運ぶ際の掛け声である「木遣り」。そこに、とび職人が纏（まとい）を振りあげると…。高さ6.5メートルもある「はしご」を軽々と上っていく圧巻の姿。多くの拍手に包まれました。そして、静岡といえば「お茶」。菊川市で開催されたのは新年を祝い、茶業の繁栄を祈る新春の