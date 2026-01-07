Ｊ１川崎は７日、川崎大師で毎年恒例の必勝祈願を行った。その後は監督や選手たちが各グループに分かれ、川崎市内の地元商店街へあいさつ回りをした。前年度主将のＭＦ脇坂泰斗は「シーズンが始まるなという思い。（必勝祈願は）今年もやってやるぞという気持ちにさせてくれる。チームが良い結果を得るように、タイトルを取れるようにと祈願した。新しいメンバーも増え、活気あるトレーニングができている。新しいメンバーも、