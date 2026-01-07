Þß³¤ÆîÉô³¤°è¤Ç½é¤ÎÀÐÌý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£µ£Ç¼Â¾Ú´ðÃÏ¶É¡£¡ÊÅ·ÄÅ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ1·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸òÄÌ±¿Í¢ÉôËÌ³¤¹Ò³¤ÊÝ¾ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Þß³¤³¤°è¤ÇVHF¡ÊÄ¶Ã»ÇÈ¡ËÄÌ¿®¡¦Á¥Çõ¼«Æ°¼±ÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAIS¡Ë´ðÃÏ¶É8¥«½ê¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¾å¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Âè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡Ë´ðÃÏ¶É48¥«½ê¤ò³«Àß¤·¡¢ÄÌ¿®¤È´¶ÃÎ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò2026Ç¯¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿