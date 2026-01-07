俳優の中沢元紀、女優の石川恋が７日、東京・赤坂のＴＢＳで行われたＢＳーＴＢＳドラマ「ゲームチェンジ」（８日スタート、木曜・後１１時）の記者発表会に出席した。人生の岐路に立つ若者３人がスマート農業に出会い、人生をリスタートさせるヒューマンコメディ。２人は初共演。石川は中沢の出演作の１つ、ＴＢＳ日曜劇場「下剋上球児」を見ていたといい、オファーを受けた際には「翔ちゃん（役名）と共演できるんだってう