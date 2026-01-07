中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、米国によるベネズエラに対する軍事行動について質問を受け、大国は率先して他国民が選択した発展の道を尊重し、国際法と「国連憲章」の趣旨と原則を順守すべきだと表明した。国連安全保障理事会の緊急会合で米国の軍事行動が非難される中、中国が国際社会と協力してベネズエラの主権を守り、地域諸国への