韓国の新恋愛リアリティー番組『お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して』が8日から、「KBS World」で日本初放送される。【番組カット】MCとして出演するSOOBIN同作はキャリアに奮闘し恋に巡り会えていない女性たちと、年齢は“ただの数字”と信じる年下男性たちが繰り広げるリアル恋愛観察番組。視聴者と共に恋の駆け引きを見守るMCとして、モデルのハン・ヘジン、ファンウ・スルヘ、年下アイドル男子としてウヨン（2PM）、スビン