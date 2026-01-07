23年中京記念を制したセルバーグ（牡7＝秋山、父エピファネイア）が7日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は滋賀県栗東市の辰美牧場で乗馬になる予定。約10カ月の休み明けだった昨年12月13日の前走リゲルSは13着。その後、右前種子骨靱帯（じんたい）不全断裂が判明したとJRAが発表していた。通算26戦5勝、獲得賞金は1億2158万4000円だった。