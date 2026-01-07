俳優の松平健（72）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。きょうだいについて語った。松平は愛知県豊橋市出身。幼少期の両親とのモノクロ写真が披露されると「末っ子なんですけれどね。7人きょうだい」と打ち明けた。司会の黒柳徹子が「今7人きょうだいっていうのも珍しいですよね」と語ると、松平は「そうですね」としみじみ。「いわゆる戦前と戦後に別れていまして。私は戦後の、3人だっ