俳優の玉木宏が７日、都内で、８日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（木曜、後１０・００）の制作発表に、共演の岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎と出席。真実究明のためならコンプラ度外視の保険調査員の主人公にちなみ、度外視してでも優先したいことについて発表した。俳優業の傍ら、ブラジリアン柔術に打ち込む玉木は「来週柔術の試合でヨーロッパに行くんですけど、時間