米大リーグでプレーする主なベネズエラ選手【ニューヨーク共同】米国によるベネズエラ攻撃が、球界に影響を与えると懸念されている。プロ野球のヤクルト、巨人、DeNAで活躍したラミレスさんの母国として知られるベネズエラは、米大リーグにも多くの選手を送り込む。昨季開幕時メンバーは63人。米国外出身選手の内訳では、ドミニカ共和国の100人に次ぐ2番目の多さだった。昨季のナショナル・リーグ優勝決定シリーズで大谷翔平ら