JR東日本は県内で1月8日、9日は、強風や降雪が見込まれるとして在来線列車の遅れや運休が発生する可能性があると発表しました。遅れや運休が発生する可能性があるのは以下の線区です。（7日午後4時現在）◆1月8日（木）【信越本線】直江津～長岡駅間昼頃から夜間にかけて遅れや運休の可能性【羽越本線】新津～酒田駅間昼頃から夜間にかけて遅れや運休の可能性【上越線】水上～長岡駅間午前中から昼過ぎに