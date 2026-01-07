7日(水)から8日(木)にかけ、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進む見込みです。寒冷前線の通過などで日本海側では雪や雨が降るでしょう。北陸の平野部では7日夜は冷たい雨が降りそうですが、冬型の気圧配置になる8日は雪に変わりそうです。7日午後9時の予想天気図です。日中は日本海の北部を低気圧が北東よりに進みますが、急速に発達する見込みです。寒冷前線の通過にともない、日本海側では7日の夕方ごろから雪や冷たい