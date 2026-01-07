ロッテの新人10選手（育成含む）が7日、さいたま市のロッテ浦和寮に入寮した。ドラフト1位の最速158キロ右腕・石垣元は健大高崎のトレーナーから贈られたという「サプルバット」を持参。「入る前からワクワクしてたんですけど、もっとワクワクして楽しみになりました」と、いよいよ始まるプロ生活に思いをはせた。「サプルバット」は肩甲骨や体幹の柔軟性向上を目的とした約1メートル30センチの棒状の器具で、塚原謙太郎トレー