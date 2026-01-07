大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が初場所（１１日初日、東京・両国国技館）前、最後の出稽古として、千葉・松戸市にある佐渡ケ嶽部屋に出向いた。先場所千秋楽を左肩痛で休場した影響が残り、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と１７番連続で取って７勝１０敗と不安を残した。大の里は琴桜との三番稽古では最初の一番で得意の右差しに成功したが、先場所負傷した左を使えず、琴桜に右差しを許して圧力で寄り切られた。その後も立ち合い