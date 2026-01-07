強い地震があった青森県東北町の陥没した道路と車両＝2025年12月9日北海道・三陸沖後発地震注意情報の呼びかけ期間が終了した昨年12月16日午前0時から今年1月7日正午までの23日間に、一連の活動とみられる震度1以上の地震は計13回だったことが気象庁への取材で分かった。青森県で震度6強を観測した地震から8日で1カ月。同庁担当者は「活動は減少しているが強い揺れに見舞われる可能性は常にある」として、備えの継続を求めている