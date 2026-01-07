飼い主不明で保護されたヤギの飼育に協力したとして、千葉県警勝浦署は、林業会社社長宇佐美国之さん（４１）（千葉県大多喜町）に感謝状を贈った。宇佐美さんは昨年１２月に行われた贈呈式で「動物を捨てるのはやめてほしい。自分たちが人と動物が共存できる良い例になればうれしい」と話した。ヤギは昨年９月１０日、町内で保護された。同署が県南部家畜保健衛生所に連絡したところ、自宅でヤギ５匹を飼育している宇佐美さん