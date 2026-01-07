千葉県内を走る銚子電鉄は７日、公式ＳＮＳで「新入社員・なかのさん（仮）」のデビューを告知した。同社のインスタグラムは、子猫が黄色のヘルメットをかぶった写真を公開。「弊社新入社員・なかのさん（仮）がいよいよ初出勤します仲ノ町駅にて、電車のお見送りを担当しますぜひ会いに来てください」と知らせ、１０、１１日の午前１０時〜午後０時２０分の約２時間の“出勤予定”を告知。「※なかのさん（仮）の体調や