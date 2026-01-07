ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は1月15日から、全国214店舗で苺のデザートを楽しめるフェアを開催する。旬を迎える国産苺を使用した季節限定デザート4種が登場。ロイヤルホストの季節デザートの中でも、苺メニューは例年高い人気を誇るシリーズで、2026年も1月から5月中旬までの期間を2シーズンに分けて展開する。ロイヤルホスト『Sweet Strawberry 1st season〜苺の美味しさをそのままに〜』第1シーズンは『Sweet Strawb