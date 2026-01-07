今回、Ray WEB編集部は恋人の困ったところについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の亮平には、ミオという彼女がいます。ミオはとても可愛いのですが、ひとつ問題があって……？亮平は電話の頻度を減らしてほしい旨をミオに伝えると、「ミオのこと大切じゃないわけ！？」と言われてしまいました。このあと彼はどんな対応をとるのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい