友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋人の困ったところについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の亮平には、ミオという彼女がいます。ミオはとても可愛いのですが、毎日電話をすることを強制してきます。亮平は電話の頻度を減らしてほしい旨をミオに伝えると、「ミオのこと大切じゃないわけ