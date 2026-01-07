７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．１１ポイント（０．０５％）高の４０８５．７７ポイントと小幅ながら４日続伸した。２０１５年７月以来、およそ１０年半ぶりの高値水準に達している。投資家のリスク選好が継続する流れ。中国政府が打ち出した財政政策などが引き続き材料視されたほか、資金流入の期待も高まっている。２０２６年に満期を迎える約５０兆人民元（約１１２２兆円）に上る中長期の