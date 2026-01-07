6日の地震で震度5弱を観測しおよそ1100戸で断水が見込まれる鳥取県南部町では、7日朝から町内4か所で給水作業が行われました。記者「地震の影響で断水が予想される南部町では、けさから給水作業が行われています」鳥取県南部町では6日の地震の影響で、町内の水源地の水が濁ったため、旧会見地区のおよそ1100戸に水を供給している配水タンクへの送水を停止。タンクの水が無くなり次第断水となるため、南部町では午前7時から町内4か