サッカー・J1の清水エスパルスが7日、トップチームの背番号を発表しました。昨季11勝16敗11分で14位で終えた清水。22年に入団した元日本代表のMF乾貴士選手が退団を発表。24年12月6日のラストマッチでは「こんな問題児の僕を拾ってくれた清水エスパルスの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べ別れを告げました。そんな乾選手が背負った背番号「33」は土居佑至選手が引き継ぐことが決定。土居選手は清水エスパ