１９７０年代に国民的人気を誇った歌手の天地真理（７４）が７日、フェイスブックを更新。近影を公開した。「ファンの皆様へ明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。」と新年の挨拶。「私はゆっくりゆっくりと健康第一でいきたいと思っています。皆様も大切にして下さいね。心をこめて。天地真理」とファンを気遣った。メッセージとともに、写真もアップ。黒のジャケット姿で窓際に腰掛け、カメラに笑