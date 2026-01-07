ボートレースからつG3「オールレディースNewYearCup」は4日間の予選を終えて、いよいよ8日、準優3番勝負を迎える。本来なら準優18の椅子に座るべき存在だった。近況、成長著しい井上遥妃（22＝徳島）。A1レーサーとして初めて走った初日の1走目で痛恨のフライングに散った。それでも緩めないのが井上の走り。3日目も4日目も3着で舟券に絡んでみせた。成長した何よりの証だ。「回り足を求めたら直線も良くなったし、全体