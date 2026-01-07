青学大の黒田朝日第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日・広島市平和記念公園前発着）のエントリー選手が7日発表され、箱根駅伝で総合3連覇を果たした青学大のエース、黒田朝日は岡山のメンバーに入った。箱根駅伝10区で区間記録を更新した佐藤圭汰（駒大）は京都、3区区間賞の本間颯（中大）は北海道の一員に名を連ねた。福島は全国高校駅伝で優勝した学法石川高の増子陽太、栗村凌らが注目される。兵庫は箱根駅伝1区2位の藤