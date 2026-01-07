茨城新聞社（水戸市）は7日、自社の記事データを活用した生成人工知能（AI）「茨城新聞生成AI」の提供を始めると発表した。2026年度中に、茨城県内の自治体や企業向けに有料サービスを開始する。利用料金は未定。茨城新聞社によると、AI開発のエクサウィザーズ（東京）が提供する法人向け生成AIをベースに、過去15年分の記事データを情報源として追加。利用者は、県内の地域情報を踏まえた正確で奥深い回答や提案を得ることが