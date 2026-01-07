東日本発祥７７周年「倉茂記念杯・Ｇ３」が１５日から１８日まで、埼玉県の大宮競輪場で開催される。このＰＲのため、埼玉県県営競技事務所の林大輔所長ら関係者が７日、埼玉支部のガールズ選手・黒沢夢姫、中島瞳を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。東日本競輪発祥の地・大宮競輪では「競輪の生みの親」倉茂貞助氏の功績をたたえるべく、２００２年の５３周年記念から現レース名で施行。Ｓ班からは真杉匠（栃木）