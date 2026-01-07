中部電力が浜岡原発の再稼働の前提となる審査をめぐり地震の想定を過小評価していた疑いがある問題で、原子力規制委員会の委員長は7日午後、審査は白紙になると述べました。原子力規制委員会・山中伸介委員長：安全規制に対する暴挙である。今後、審査をしないということで委員会としては一致した結論をきょう得た。これまでの審査そのものの信頼性を問われているので、すべて見直す必要があると考えている。この問題をめぐっては