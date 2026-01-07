中国国家衛生健康委員会は今月5日、今年の育児補助金が同日から、受給の申請を行うことができることを明らかにした。5日12時の時点で、育児補助金情報管理システムは円滑に稼働している。実施に先立ち、育児補助金情報管理システムのアップデートとテストが1月1日から4日までの4日間実施されていた。基本機能に加えて、今年から追加申請することができるようになったというのが、育児補助金のオインライン申請の最大の変化だ。すな