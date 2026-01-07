¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Î¿³ºº°÷¤Ë¡ÄÎ¥º§È¯É½¤«¤éÌó1¥«·î¡Ä¡£YouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤Î¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¢¤Ï4Æü¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¹õ¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Î¥¢¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ROLAND¤È¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤Õ¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£