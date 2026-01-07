ソフトバンクの中村晃外野手（36）が7日、福岡県筑後市のファーム施設でトレーニングを開始した。昨年11月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、リハビリ組管轄にある中村晃はこの日が2026年の初練習。状態を確かめながらティー打撃やキャッチボールを行った。「全然まだまだだけど、トレーニングで重量を無理ない程度で上げられたし、ちょっとずつ速く走れるようにはなってきているので状態は良くなってきていると思う」と語っ