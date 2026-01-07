2025年12月17日午後、静岡県清水町で、中学時代の同級生の自宅の玄関にペンキをかけた疑いで逮捕された62歳の男が、別の同級生の自宅にも油性ペンキをかけた疑いで、1月7日に再逮捕されました。 建造物損壊の疑いで再逮捕されたのは、東京都中野区沼袋に住む無職の男（62）です。警察によりますと、男は12月17日午後1時頃、清水町に住む中学時代の同級生の自宅の玄関に油性ペンキをかけ、建造物を損壊した疑いが持たれています。