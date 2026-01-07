フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は７日、最大３３・３％（議決権ベース）まで株式を買い増す意向を表明した旧村上ファンド系投資会社などのグループに対し、買い増しの手法として株式公開買い付け（ＴＯＢ）を選んだ理由や、買い付け価格を１株４０００円と設定した根拠などについて、株主に開示するよう求める文書を送付したと発表した。旧村上ファンド側は現在、フジＨＤ株の１７％超を共同保有している。昨年１２