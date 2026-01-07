結婚相談所Presiaは、「ぽっちゃり男性」の婚活事情に関する実態調査2026を実施した。本調査は、2026年1月、20代から50代の女性300名を対象に、インターネットによるアンケート調査で行われたもの。調査の結果、結婚相手選びにおいて「体型は重要」と考える女性は79.3%にのぼり、婚活において体型が第一印象の重要な判断材料になっている実態が明らかになった。理想的な体型として最も多く支持を集めたのは「細マッチョ」で42.7%、