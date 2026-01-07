俳優の松平健（72）と、お笑いタレントのコロッケ（65）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。コロッケが打ち上げの思い出を話した。コロッケと松平らが出演した24年の「徹子の部屋コンサート」の模様がVTRで流された。見終わった後、司会の黒柳徹子（92）が「焼き肉屋さんに行きました、みんなで」と、出演者で焼き肉店で打ち上げをしたことを話した。コロッケと松平が「楽しかったですね」と見合