女優・平祐奈がイメージ一変のショットを公開し、ファンを驚かせている。７日、橋本環奈主演のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（１２日スタート、月曜・後９時、初回３０分拡大）への出演が発表された平は、自身のインスタグラムを更新。「月９ドラマ【ヤンドク！】夜露視来！！！」と記し、紫の特攻服にオールバックのりりしい撮影オフショットをアップした。この投稿にファンからは「ええええええーーー！特攻服！？