兵庫県で行われている全日本高校女子サッカー選手権大会。鹿児島県代表の神村学園は、7日の準決勝に勝利し、2年連続の決勝進出を決めました。 4度目の優勝を目指す神村学園と、茨城の鹿島学園の対戦。 試合は神村が前半から猛攻を見せます。前半8分、相手キーパーへのパスに詰めた原口が一気に奪って先制ゴール。原口はさらにその10分後、ゴール前の混戦から、こぼれ球を右足一閃。2対0とします。