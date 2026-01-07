生産量、生産額ともに日本一のかごしま茶の今年最初の取引会が開かれました。 1キロあたりの平均単価は去年の2倍となりました。 7日の初取引会には、去年の倍以上のおよそ7.4トンが出品されました。 日本一効果の需要を期待して、複数年保管していた茶葉も出品され、卸売り業者らが香りや色などを確かめていました。 （卸業者） 「非常に彩りも良く・香りも良く・味も良く、三拍子そろったお茶が出品されている」 「抹茶