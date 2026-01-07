ＮＹ原油時間外取引一時５６ドル台割れ、トランプ氏のベネズエラ原油発言で 東京時間16:05現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.18（-0.95-1.66%） ※トランプ米大統領 ベネズエラが3000万-5000万バレルの石油を米国に引き渡す