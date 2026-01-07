メインシナリオ…90円接近では底堅い動きを見せている。基準線などにサポートされて、上値を追う展開となりそうだ。その場合は、2025年12月29日の高値91.47が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2024年11月20日の高値91.81、2024年11月7日の高値92.47、93円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の90.26、90円の節目、12月16日の安値89.23などがターゲットとなりそう